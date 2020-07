Vanessa Claudio y la razón por la que no llegó a ser nuera de Humberto Zurita

View this post on Instagram

Asu00ed me siento ! Esta foto me gusta porque me veo fuerte! Poderosa ! Glamorosa! Decidida! Con estilo y con la determinaciu00f3n de aceptar nuevos retos! ( capaz nadie ve eso pero yo si jaja por eso me gusta ) asu00ed que ... aquu00ed les voy .... Vestido ( una de mis diseu00f1adoras favoritas @stellanolasco Stylist @claudiamad Maquillaje y peinado @christopher_feliciano_ Hotel @stregisbb Joyeru00eda @designsbyhc Fotografo @joshanton