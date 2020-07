Vetada de Televisa y sin empleo: Marjorie de Sousa rogaría por trabajo pero "ya no la quieren"

Ciudad de México.- La actriz venezolana, Marjorie de Sousa, continúa acaparando los titulares del espectáculo debido a su polémica batalla legal contra Julián Gil lo cual la habría llevado a quedarse sin ninguna oportunidad de trabajo.

Este martes 7 de julio el portal TVNotas sacó a la luz que la artista de 40 años habría quedado vetada de Televisa debido a su escándalo con el padre de su hijon Matías.

Una amiga de Julián brindó una entrevista al medio de espectáculos para revelar que la imagen de Marjorie quedó dañada debido a su problema con el actor y ahora ya no quieren contratarla.

Su imagen pública se ha ido deteriorando y en redes sociales no paran de insultarla, pues todos apoyan a Julián, y por lo mismo que ya no es una actriz querida, no ha tenido suerte para encontrar trabajo", explicó