"¿Y el anillo pa'cuando?": Novia de Vicente Fernández Jr. exige que se apresure la boda

Ciudad de México.- Desde que Vicente Fernández Jr. Comenzó su relación con Mariana González, muchos fans han llegado a criticar a la pareja, pues más de uno ha señalado a la joven como una interesada más.

Sin embargo, a pesar de los malos comentarios, tanto Mariana como Vicente continúan muy enamorados el uno del otro; en una reciente entrevista para Ventaneando, le novia del cantante confesó que él es el indicado, pues ha estado para ella en buenos y malos tiempos.

Pues recientemente pasó por una cirugía estética, por la cual tuvo que pasar un tiempo en recuperación y contó que su principal enfermero fue su amado novio.

Me hice la lipomarcación, me redujeron un poquito más la cintura y me arreglé una cirugía en el pecho que no me encantaba, y fue algo lindísimo, porque el que te quiere está contigo en las buenas y en las malas, y pues es algo de lo que no estás arreglada, estás en tu peor, él estuvo todo el tiempo, yo estoy enamorada de todo ese tipo de detalles", afirmó Mariana.