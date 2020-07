Actriz de Televisa da positivo a Covid-19; revela cuál es el síntoma que más sufre

View this post on Instagram

u26a1ufe0fHAPPY BIRTHDAY TO YOU! u26a1ufe0f Que ganas de abrazarte, de poder festejarte y darte muchos besos! Te los debo. Ahiu0301 apuu0301ntamelos. Hoy mau0301s que nunca celebro tu vida y tu salud. Gracias por cuidarme, por ser mi cocinero, mi enfermero y por hacer de esta cuarentena algo mucho mau0301s ligero a tu lado. Se que despueu0301s de tantos anu0303os juntos es mau0301s difiu0301cil encontrar algo que no te haya dicho, algo que no sepas. Pero nunca te he dicho lo mucho que admiro tu valentiu0301a. Es impactante como logras calmarme y hacerme sentir que todo estarau0301 bien y que esto pronto pasarau0301. Me haces mucho mau0301s fuerte y me das la seguridad para sentir que todo lo puedo, que no hay obstau0301culo que no logre superar. Felices 36 amor de mi vida. Tuya, Sofiu0301a. P.D Cartita por aquiu0301 porque a mano te da covid ud83eudd74ud83eudda0