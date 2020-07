Actriz de Televisa vive desbastador panorama por la contingencia: "Se acaban mis ahorros"

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Raquel Pankowsky, habló de los cuidados que mantiene en esta contingencia sanitaria y declaró que, al igual que muchos mexicanos, atraviesa por una situación económica delicada.

En una entrevista con Sale el Sol, la intérprete de Televisa relató que acata todas las medidas preventivas para no arriesgarse ante el Covid-19, esto luego de que en 2019 casi perdiera la vida a causa de una influenza.

Desde marzo no he tocado la calle, no he ido a ningún lado, el super lo pido por teléfono. A mí me agarra el bicho y me mata, el bicho lo que está esperando es que salga a la calle, pero no le daré el gusto", indicó Pankowsky.