Adame ataca y amenaza a Bozzo, Trejo y Ceriani: "Me faltas al respeto, yo te mando a chin..."

Ciudad de México.- El famoso actor, Alfredo Adame, nuevamente salió a relucir por la polémica, pues recientemente arremetió con quien el considera sus mayores detractores y enemigos públicos, Laura Bozzo, Carlos Trejo y Javier Ceriani.

Además, el artista explicó que les aplicaría algo a lo que llama, la 'ley Adame', cosa que usaría para ponerse al tú por tú, con quienes lo atacan constantemente.

El respeto al derecho ajeno es la paz, acuérdense de la ley Adame, tú me ofendes, yo te ofendo, tú me insultas yo te insulto, tú me faltas al respeto y yo te mando a chin… a tu ma…", explicó el actor.

Entre otras cosas, el famoso destacó que es víctima de calumnias, debido a que nadie le ha podido demostrar que sea un misógino, golpeador de mujeres o que haga lavado de dinero.

Fue entonces, que aprovechó el tiempo en pantalla para arremeter contra la conductora, el caza fantasma y el periodista al lanzar toda clase de ofensas e improperios. Sobre Trejo señaló que:

(…) el mamarracho este del cazafantasmas dice que lavo dinero con una fundación y que he cometido fraudes fiscales y que él lo denunció. El cemento inhalado destruye las neuronas, la mota es perjudicial", señaló.

espués, siguió con la peruana, Laura Bozzo, con quien recientemente tuvo un escandaloso episodio, en el que prefirió retirarse de su show, Laura sin censura a tener que seguir escuchándola.

Parece que me invitaron a que le pateara el trasero, que por cierto no tiene, ¿qué puedes esperar de una expresidiaria acusada de lavado de dinero, de operación con recursos de procedencia ilícita? Parece que quería cobrarse una venganza cuando la puse en ridículo, cuando la exhibí, cuando dije que los actores que nos lanzábamos a la política le dábamos asco, yo le dije que ella a mí me da más asco", afirmó Adame.

Por último y con respecto al periodista de Chisme No Like, Javier Ceriani, lo tachó de cobarde e incluso de ser solamente un hablador más que no valía la pena.

Es un cobarde, el cara de… Son viejas chismosas de vecindad, uno ya lo demostró en 17 años se ha rajado cuatro veces (Trejo) y el otro (Ceriani) primero salió muy machín y hocicón y luego que no, que no me iba a pegar por viejito cuando le dije, ¿vienes o voy? Que no me iba a pegar porque estoy viejito. Son un par de hocicones", dijo Alfredo Adame.

¡Alfredo Adame no se anda con rodeos y vuelve a arremeter contra Laura Bozo, Carlos Trejo y el periodista Javier Ceriani, a quienes llamó cobardes y "escupitajos"! ¿Sabías que ya existe una "Ley Adame"? #PájarosEnElAlambre uD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6hNhnDewW3 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) July 8, 2020

Con información de: Radio Fórmula