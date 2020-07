¡Al estilo Thalía! Galilea Montijo saca su lado más grosero al ver animal en su casa

Ciudad de México.- Galilea Montijo reveló que ella también tiene una enorme fobia a un animal y decidió manifestar una experiencia de pánico que vivió este martes al puro estilo de Thalía, quien recientemente demostró en redes sociales que no se lleva bien con los anfibios.

La conductora del programa Hoy compartió en Historias de Instagram que pasó una mañana difícil en Acapulco por diversas razones. En primera instancia, dijo que se había registrado un leve temblor, y después tuvo un desafortunado encuentro con una víbora.

Tembló en Acapulco, despacio, todo bien, pero me choca. Y aparte me encontré (con una serpiente), ¡me súper chocan!", escribió la presentadora en su publicación.

En su mensaje, Gali señaló que ella era la "hermana del susto" de Thalía, pues tuvo al ver al reptil tuvo la misma reacción que la cantante cuando se encontró con una rana o sapo hace unas semanas.

Como se ha de recordar, Thalía causó revuelo en redes sociales al grabarse a sí misma mientras disfrutaba de un paseo al aire libre. Justo al mencionar en el video que esperaba no encontrarse con una rana, la intérprete gritó asustada y enfocó la cámara en el anfibio que estaba frente a sus ojos.

Lo que más causó sensación fue que la intérprete no se guardó nada y de la impresión comenzó a exclamar varias groserías.

Galilea retomó eso en el relato de su mala experiencia con la víbora y grabó un TikTok en el que imita a Thalía.

Hermana del susto @thalia Obvio te copié tu TikTok, me reí tanto. #Karma", escribió Galilea en la Historia.

Por su parte, en el video de TikTok Galilea aparece explicando que estuvo lloviendo en Acapulco y que eso significaba que comenzarían a salir animales como alacranes e insectos, para después comenzar a gritar una sarta de malas palabras al momento que ve a la víbora.

Estamos en 'Acapulquito', muy a gusto, está un poco nublado, llueve, tembló en la mañana; pero saben qué, me choca cuando llueve que salen todos bichos, cucarachas, alacranes, víboras, ¡no que no me salga una víbora porque sí las odio!", aparece diciendo Montijo en el video.