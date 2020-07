Billie Eilish y la vez que casi llega al manicomio por culpa de Justin Bieber

Estados Unidos.- Billie Eilish sigue siendo una cantante de la que se tendrá de que hablar y en esta ocasión su madre, Maggie Baird reveló una confesión en una entrevista de la radio británica Daily Mail, donde habló del pasado de su hija y su fanatismo hacia el cantante canadiense Justin Bieber.

Maggie aseguró que se preocupó por Billie, pues llegó a sobrepasarse con la admiración e incluso pensamientos de romance con Justin, así como lo provocó en otras adolescentes el artista en sus inicios.

Lee también: "Estoy harto": Al borde del llanto, actor de Televisa muestra su tristeza por la crisis de salud

Alrededor de los 8 años de Billie, en el 2012, se encontraba fuera de sí ante el video del tema As Long as you love Me, al ser tanto el fanatismo que tuvo lleno de llantos, su familia llegó a pensar en mandarla a terapia o a un manicomio, pues no les parecía mal esa actitud para una niña de muy corta edad.

Te podría interesar: ¿Traición a Televisa? Exconductora de 'Hoy' aparece en 'VLA' y da fuerte declaración

Ante tal noticia, varios fans de estos famosos recordaron cuando ella conoció a su ídolo Justin Bieber donde ella lo saludo con un gran abrazo haciendo realidad su sueño.

Con información de: Publimetro