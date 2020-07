Cecilia Galliano y el angustiante momento en que le detectaron un tumor a su hija

Ciudad de México.- La bella actriz y conductora de televisión, Cecilia Galliano, es una de las famosas que ha tenido que pasar por distintas pruebas para poder salir adelante, no solo en el ámbito profesional, sino también en lo personal.

La famosa contó durante una entrevista para el programa, La última y nos vamos, de Yordi Rosado, una de las experiencias más traumáticas que llegó a vivir en su vida, esta fue de la vez en que tuvo que hacerle frente al tumor que le encontraron a su hija, Valentina, en un pecho.

Estaba grabando el programa de Sabadazo, Vale me llama y me dice, 'ma, me duele un seno' yo solo le dije, 'ay te debiste haber golpeado o algo', pero cuando llegue la vi y uno era más grande que el otro, el doctor me mandó hacerle una mamografía", relató la artista.