De Televisa al fracaso: Ana Brenda dejó las novelas por EU y se quedó ¡sin trabajo y sin amor!

Ciudad de México.- Ana Brenda Contreras llegó a Televisa en 2005 y triunfó como protagonista y antagonista en exitosas novelas como Sortilegio (2009), Teresa (2010) La que no podía amar (2011), Corazón Indomable (2013) y Por amar sin ley (2019).

Entre 2018 y 2019, la actriz de 33 años decidió dejar Televisa e irse a Estados Unidos, donde consiguió un papel principal en la serie de The CW, Dynasty, de la cual salió poco después ya que reveló que tenía problemas de salud, personales y no pudo con el estrés.

En entrevista con Mara Castañeda hace unos meses, Ana Brenda comentó que, pese a que la considera una gran experiencia, su paso por el país norteamericano fue una pesadilla.

Cuando me mudé a Atlanta, lo que yo creía eran mis sueños en la vida resultó que no lo fue. Empecé a tener muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y depresión por estar en una ciudad donde no conocía a nadie, mi papá se acababa de morir, yo acababa de terminar una relación larga estable por culpa de la distancia".

Tras terminar ese proyecto, puso una pausa en su carrera artística, la cual aún no ha retomado. Aunque fans se preguntan cuándo será su regreso a la televisión, a principios de este año confesó que ha trabajado desde que tiene 15 años, por lo que espera a que le llegue un proyecto que le llame la atención.

La actriz, quien tras su rompimiento con el actor español Iván Sánchez se encuentra soltera, también reveló el motivo por el que considera que ha tenido mala suerte en el amor. Aunque habían surgido rumores de que tenía una nueva conquista, esto habría sido solo un rumor.

Durante una charla con sus seguidores, la actriz mexicana reflexionó sobre sus truenes amorosos y aseguró que ella ha tenido gran responsabilidad en su actual soltería, aunque no dudó en confesar que también ha tenido exparejas que no la apoyaron en su crecimiento profesional.

Sí he encontrado maravillosas en mi vida la verdad, y grandes personas que recuerdo con muchísimo cariño y les agradezco mucho habérmelos topado en el camino, la verdad toda mi vida he puesto como prioridad mi carrera", dijo en primera instancia.

Acto seguido, Contreras agregó:

Siempre he tenido como metas muy claras y yo he querido lograr por mí misma, que no me las dé nadie, entonces no es fácil que un hombre entiende eso, entonces para mí ha sido a veces tropezón tras tropezón, no digo que todo mundo, ni generalizo, ni estoy hablando de alguien es específico para que lo entiendan".