¡Desgarrador! Julio Preciado tuvo que volver al hospital por estos motivos: "Me siento mal"

Ciudad de México.- En medio de la contingencia sanitaria que se vive en la actualidad, el cantante mexicano, Julio Preciado, tuvo que ingresar de nuevo al hospital por una infección testicular y problemas cardíacos.

Durante una entrevista con Ventaneando, el exvocalista de la Banda El Recodo reconoció que se encuentra consternado por lo diversos problemas de salud que lo han aquejado en los últimos meses.

Lee también: ¿Traición a Televisa? Exconductora de 'Hoy' aparece en 'VLA' y da fuerte declaración

Se complicó por algo que se llama neuropatía cardiaca que es la causa de tanto tiempo que he tenido infecciones, que he tenido la diabetes y todo hace que el corazón no bombee normalmente", indicó.