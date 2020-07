Fernanda Castillo abre su corazón y habla de la depresión que vivió por subir 12 kilos

Ciudad de México.- Fernanda Castillo es reconocida por ser una actriz que busca salir del estatus quo, pues ha demostrado que no es alguien a quien se le puede encasillar fácilmente, ella cuenta con todo tipo de personajes.

Desde personajes rudos hasta personajes sumisos, con la participación en una de sus recientes películas, la artista logró dejar muy en claro que es camaleónica, debido a que no le importa tener que modificar su cuerpo si un papel lo requiere.

Lee también: Más despidos en TV Azteca: Alatorre quedaría en la calle tras 20 años al frente de 'Hechos'

En su reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Fernanda contó lo que vivió durante el rodaje de una de sus recientes películas, Dulce familia, en la cual tuvo que subir hasta 12 kilos para ser la protagonista.

Te podría interesar: ¿Se va a Televisa? Tras más de 20 años en TV Azteca, despiden a querido conductor

Justo ahora estoy en el proceso de bajar esos kilos, hice una película en Chile, donde me pidieron que el personaje tenía que ser de una mujer que estuviera muy bien con su cuerpo, pero que no se cuidara, entonces dije, 'bueno vamos' y subí 12 kilos", señaló la actriz.

La famosa comentó que obtener esos kilos demás fue muy fácil, pero que perderlos no lo fue tanto, todo por una depresión que afirmó haber pasado al notar los cambios en su cuerpo.

No Si subirlos fue lo fácil, la bajada es lo que me ha costado más trabajo, pero es el reto, que la gente cree que puedo interpretar a ciertas mujeres, que se visten de determinada manera, yo digo no, también puedo hacer otro tipo de personajes".