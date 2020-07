José Luis Rodríguez 'El Puma' revela todo y dice la verdad sobre el embarazo de su esposa

Miami, Florida.- Hace ya un par de días, salió la noticia de que el famoso cantante venezolano, José Luis Rodríguez 'El Puma', volvería a convertirse en padre, luego de que se lanzara el rumor de que su esposa, Carolina, estaba embarazada.

Sin embargo, al final todo resultó ser mera especulación, debido a un par de factores, por ejemplo, el artista cuenta con 77 años de edad, mientras que su mujer con 52 años, lo que haría un tanto difícil la concepción de un bebé.

Lee también: ¿Traición a Televisa? Exconductora de 'Hoy' aparece en 'VLA' y da fuerte declaración

Además, 'El Puma' recientemente desmintió todo durante una transmisión en vivo con la cantante, Natalia Jiménez. En la charla de los artistas, él comentó que le preguntó a su esposa y esta lo negó.

Yo no se de donde salió esta noticia, pero en un principio pensé, 'wow ¿En verdad será posible que sea verdad esto?', le tuve que preguntar a Carolina, '¿Mira que tu estás embarazada?', ella me dijo 'que yo sepa no', contó José Luis.