Karla Panini le habría jurado a una moribunda Karla Luna que dejaría a Américo por su amistad

Ciudad de México.- Érika Luna, hermana de Karla Luna, en una entrevista con Ventaneando dio más detalles de la polémica pelea entre las 'Lavanderas', afirmando que Karla Panini la traicionó dos veces, ya que mientras su hermana sufría y estaba cerca de su fallecimiento le prometió que dejaría a Américo Garza pues prefería su amistad.

Érika confirmó que en tres ocasiones Luna y Panini se reencontraron y hablaron sobre el romance, siendo en el último encuentro cuando la rubia le afirmó que dejaría a Garza, ya que para ella era más importante tener su amistad, pero al final solo fueron palabras.

Te podría interesar: Más despidos en TV Azteca: Alatorre quedaría en la calle tras 20 años al frente de 'Hechos'

Furiosa señaló que la actual esposa de Américo estaba tratando de engañar a todo el mundo, especialmente con su religión, ya que ella antes profesaba la fe católica.

De la noche a la mañana decide venirse y transformarse en cristiana... no entiendo cómo puedes mentirle a toda la gente, pero a Dios no se le miente", sentenció Érika.

Te podría interesar: ¿Adiós a Televisa? Tania Rincón se despide de 'Guerreros 2020' esta semana

Finalmente Érika aseguró que tiene más pruebas de las 'gachadas' de Panini a su hermana, e incluso relató que una ocasión Garza la agredió fisícamente y ella lo amenazó con encerrarlo si se atrevía a golpearla.

Estábamos todo el staff y él estaba golpeando a Karla, yo entré, yo apenas vi y mi reacción fue írmele (sic) por atrás, yo me le fui y él lo que hizo fue aventarme, caigo al piso, mi hermana me recoge, ‘a ella no la tocas’ que no sé qué‘, entonces él como que quiso golpearme y le dije ‘atrévete a pegarme para que veas que yo sí te voy a meter al bote'", contó Luna.