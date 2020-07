María León viaja al pasado y recuerda proyecto que dio un giro a su carrera

View this post on Instagram

#TBT a #NuevaYork cuando pude ver #chicagothemusical por primera vez y conociu0301 este ser lleno de luz, talento desbordado y amor. @robbowman88 ... Broadway estarau0301 cerrado hasta enero del 2021 ...ud83dude22 y me hace pensar en como todo esto que estau0301 pasando ha transformado nuestra vida, pero tengo fe en que a pesar de las tristezas y las peu0301rdidas, nos volveremos mau0301s fuertes e inquebrantables y el show en la vida de cada quieu0301n podrau0301 continuar. ud83dudcab ud83dude4fud83cudffdu2764ufe0f Les mando besos, muchosud83dude18 Happy Birthday dear, dear @robbowman88 , may this year be full with love and blessings, soon you will be back performing heart and soul, directing and dancing so fiercely that all Roxies and Velmas will feel their role is in danger. ud83dude05ud83eudd70. I love youud83cudf89ud83cudf8a ud83cudf82 ud83cudf81 #chicagoElMusical #broadway #RoxieHart