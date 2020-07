Marisol González roba miradas en 'Hoy' al llegar con su 'outfit' más encantador: "Qué belleza"

View this post on Instagram

u0196uu0328u014bu025bu0282ud83dude0a u0188au0301u0271u03b1u027eu03b1 ud83cudfa5 au030au0188u0188iu0308ou0301n ud83dudca5ud83cudfac u00a1Lista para arrancar una gran semana! u00bfUstedes cou0301mo iniciaron su lunes? #1ud83eudd17ud83dude0f #2 ud83dude03ud83dude04 #3 ud83eudd14 #ViveHoy #ootd