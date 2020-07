Mauricio Barcelata y la fría historia acerca de la muerte de su padre: "No me dolió"

View this post on Instagram

Aquu00ed nomu00e1s tirando rostro con mi guayabera oaxaqueu00f1a... y no, no son aretes son audu00edfonos. Aunque se hubieran visto mejor mis aretes. Neta, pregunta seria. Tenemos que acostumbrarnos a vernos con audu00edfonos? O mejor me compro un micru00f3fono? Sean serios. ud83dudc47ud83cudffb