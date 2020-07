Mauricio Clark asegura habrá dos nuevas pandemias provocada por homosexuales

View this post on Instagram

Hoy fui a @walmartmexico a comprar una medicina y al pagar olvidu00e9 la tarjeta. Ya en el estacionamiento ou00ed a una persona que me dijo: u0026#34;seu00f1or, olvidu00f3 su tarjetau0026#34;. Hoy mu00e1s que nunca debemos reconocer la honestidad de las personas y los corazones nobles. Gracias #EliudDeAlva (cajero #walmart sucursal La Cu00faspide)