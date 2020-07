Mhoni Vidente 'predice' otra desgracia para el regional mexicano; muere querido músico

View this post on Instagram

Con gran tristeza nos unimos a la pena que embarga a la familia Suu00e1rez por el reciente fallecimiento de nuestro querido amigo Pascual Suu00e1rez, quien formu00f3 parte de la familia del @grupocanaveral Nuestro mu00e1s sentido pu00e9same y nuestras oraciones deseando una pronta resignaciu00f3n a toda la familia, Descansa en paz ud83dudd4a ud83dudd4a