Mhoni Vidente tiene visión que explica por qué Livia Brito golpeó a paparazzi

Ciudad de México.- La astróloga Mhoni Vidente publicó un video en su cuenta de YouTube donde da nuevas predicciones y donde habla del caso de Livia Brito, actriz que junto con su novio recientemente golpearon a un paparazzi en Cancún y hasta le robaron su cámara.

Ella tiene que disculparse con el hombre que agredió, también el novio, porque no se vale, nosotros pertenecemos completamente al medio artístico y pertenecemos al público y a la gente y ella cometió ese error.

Pero lo que más sorprendió es que Mhoni tuvo una visión donde vio que la famosa de 33 años estaría tomando un tratamiento de hormonas para embarazarse, lo que explicaría su carácter hostil.

Yo creo que le va a venir pagando (al paparazzi) unos 150 mil pesos. Livia trata de calmarte, trata de llegar a un acuerdo con él y no te enojes, no hay que hacer problemas donde no los hay.