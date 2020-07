"No estamos preparados": Jesús Ochoa sobre apoyo a actores de la ANDA con Covid-19

Ciudad de México.- El actor Jesús Ochoa, es conocido por ser uno de los más grandes artistas mexicanos, pues ha logrado destacar por sus interpretaciones en dentro del cine y la televisión.

Además, el histrión es el actual secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la cual ha causado polémica en estos últimos tiempos por la contingencia acontecida por el Covid-19.

Lee también: ¿Se va a Televisa? Tras más de 20 años en TV Azteca, despiden a querido conductor

En una entrevista para el programa de espectáculos, De Primera Mano, el artista contó sobre los actores contagiados y si es que se les ha estado brindado alguna clase apoyo para tratar sus padecimientos.

Te podría interesar: Más despidos en TV Azteca: Alatorre quedaría en la calle tras 20 años al frente de 'Hechos'

El Covid-19 no está dentro de nuestras atenciones, porque no sabemos hacerlo, es imposible, es una atención muy especializada, no solamente mauricio, nuestra querida Ceci y tantos más que han padecido esto, es una atención especial, nosotros no podemos hacer, tenemos una limitación", aseguró el actor.