¡Pleito en Televisa! Por "hablador", Frida Sofía demandará a su ex Christian Estrada

Ciudad de México.- La cantante, Frida Sofía, declaró que podría demandar a su ex Christian Estrada, luego de que diera detalles de la relación que vivió con ella.

Cabe mencionar que el participante de Guerreros 2020, en ningún momento negó que ese escándalo le consiguió fama, sin embargo se tomó el tiempo para aclarar todo lo ocurrido con respecto a una serenata enviada a Nueva York a Alejandra Guzmán.

Fue en el programa 'Ventaneando' donde se reveló un audio en el que se escucha a Frida Sofía hablar sobre el tema, al amenazar con demandarlo si vuelve a hablar de ella.

Este pend... no para y no, no sé qué quiere, sí quiere fama que la consiga, pero que ya me deje en paz, ya fue demasiado con exponer mi aborto, con ir a hablar siempre de mi a los prorgamas, a difamarme y abusar emocional y psicológicamente, es algo muy delicado, pues se le hizo muy fácil gritarlo a los 4 vientos", señaló.