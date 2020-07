¡Polémica en Televisa! Conductora de 'Hoy' estalla contra Paty Navidad por "egoísta": "Está cucu"

Ciudad de México.- Durante la emisión de Con permiso, Pepillo Origel y Martha Figueroa hablaron de muchas cosas, entre ellas de una querida y controversial actriz de Televisa.

En el programa, los dos periodistas de espectáculos, Pepillo Origel y Martha Figueroa hablaron de las acciones que ha tenido Paty Navidad tanto hacia varias personalidad como controversiales mensajes que comparte en sus redes sociales.

La queremos mucho, aunque yo ya no sé si la quiero o no la quiero porque le estamos descubriendo un lado que no me gusta... Paty Navidad".

Pepillo dijo que la actriz es "muy, muy amiga de él" a lo que Figueroa le dijo que sí pero que le parece "muy agoista" y eso la hace quererla menos". Continuó hablando sobre los mensajes que ha dejado en sus redes sobre teorías conspirativas, pero que uno de ellos fue el que le causó indignación al pedir que "no se use bozal ni cubrebocas porque son órdenes que violaban su libertad...".

Me parece tan ridículo, no porque ten pongas un cubrebocas se te acaba la libertad... pues no Paty, que rara pa' empezar... Si a Paty le vale gorro todo el mundo, porque ya no es, le vale gorro su familia, el país y el mundo... si le vale gorro porque le van a quitar 'su libertad' y no se va a poner tapabocas, es muy feo porque le vale ma.. todo".