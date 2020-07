Por esta razón, Televisa despreció a conductora de 'MasterChef' tras 'traicionar' a TV Azteca

View this post on Instagram

No te pierdas la oportunidad de platicar en vivo con @anettemicheltv para enterarte de todos los detalles sobre el casting de #MasterChefMx. ud83cudf7d Te esperamos ESTA TARDE a las 3:00 p.m. en nuestro Facebook Live. ud83dude4cud83cudffb u00bfYa tienes tus preguntas?