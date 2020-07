Presunto hijo de José José confiesa si pondrá orden de restricción a los Sosa Noreña

Ciudad de México.- El cantante Manuel José, quien se pronuncia como hijo legítimo del fallecido José José, habló en una reciente entrevista sobre los ataques y acciones legales en su contra de parte de los hermanos Sosa Noreña.

Esto luego de los constantes roces mediáticos que ha tenido con José Joel Sosa, Marysol Sosa y hasta con la madre de estos, Anel Noreña, luego de que estos arremetieran en su contra y aseguraran que es un farsante.

Si a mí me están señalando por alguna supuesta usurpación de identidad o me estoy haciendo pasar por alguien, pues yo puedo decir que es falso porque eso no ha ocurrido nunca y eso lo responderán los abogados."