¿Segunda temporada? Protagonistas de 'Pasión de Gavilanes' tienen increíble reencuentro

Ciudad de México.- Luego de 16 años de haber estrenado su capítulo final, 5 de los 6 protagonistas del melodrama de Telemundo, Pasión de Gavilanes, se dio cita para un reencuentro virtual.

En dicho enlace, se contó con la presencia de los artistas, Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sarita).

A pesar de que los fans de la telenovela colombiana estaban contentos por esta sorpresa, Michel Brown brilló por su ausencia, el interpretó el papel de 'Franco Reyes' en el programa.

Mario, quien tenía mucho tiempo de no ver a Danna, no pudo evitar deshacerse en elogios hacia ella, pues en su momento fueron pareja dentro la exitosa telenovela.

Yo creo que la química que tenemos es natural, eso para los actores es algo que cuando nos pasa es una bendición. A mí me pasó esa bendición con Danna. Hay veces que no existe la química entonces uno tiene que usar su técnica y su preparación para crearla, pero en este caso no fue así, en este caso ahí estaba desde que nos conocimos”, reconoció el galán.