Sin trabajo y sin dinero: Mauricio Clark empeña su camioneta para poder comer

Maru00eda, Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia, defiu00e9ndenos de nuestros enemigos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amu00e9n. Gracias de corazu00f3n, querida familia de Mu00e9rida. Mejor regalo no pude haber recibido y Dios sabe cuando darnos cada uno de ellos. Hace 5 meses tuve el honor de participar en @re_valorizate y apenas hoy me entregaron este excepcional regalo, justo cuando lo necesitaba, justo cuando he querido rendirme ante tanto ataque, burlas y humillaciones. Dios sabe cuando, me queda muy claro, pero por mu00e1s que estemos en la batalla, nunca hay que perder la Fe, pues en el u00faltimo momento, justo cuando estu00e1s con la boca seca y en el piso, pero au00fan asu00ed, no quitas tu mirada del cielo, es cuando el Seu00f1or hace su apariciu00f3n y el milagro ocurre. Fe, familia hermosa. Fe, tu00fa que me lees. Recuu00e9rdalo cuando estu00e9s dando en tu u00faltimo suspiro: FE.