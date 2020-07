Sorpresa en Televisa: Tras ser vetado, Adame vuelve a la TV para interpretar ¡a Carlos Trejo!

Ciudad de México.- Después de años alejado de los foros y múltiples polémicas, Alfredo Adame regresará a la actuación y a las filas de Televisa en Relatos Macabrones, programa encabezado por Freddy y Germán Ortega.

El también conductor de televisión participará en uno de los sketchs de este nuevo proyecto, en el cual interpretará a Carlos Trejo, una de las personalidades con la que ha protagonizado diversos escándalos.

No se me vaya a pegar lo roñoso y lo apestoso, me van a prestar un chaleco que creo que era de él (Carlos Trejo). Sí, sí me da miedo", comentó el intérprete.