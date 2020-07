Tensión al límite: Mane 'explota' contra Fer Moreno en 'Acapulco Shore'

Ciudad de México.- Mane durante el último episodio de Acapulco Shore no ha podido con las tensiones dentro del polémico reality show, pues sin contenerse ha 'explotado' en contra de la nueva integrante, Fernanda Moreno, a quién le dijo que no tenía cerebro.

Después de que Fer y 'Chile' tuvieran relaciones sexuales en el sofá de la casa, Mane se soltó con insultos ante las insistencias de Moreno por saber que era lo que tanto le molestaba de ella.

Cómprate un cerebro y lárgate a tu casa. No tienes identidad, no tienes nada”, le dijo Mane. “No me caes bien y no eres el tipo de persona que podría acercarse a ser mi amiga. Eres una inventada", dijo Mane molesta.