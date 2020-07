Tras 'estallar' en contra de la actriz, Carmen Salinas recibe 'recadito' de Paty Navidad

Ciudad de México.- Paty Navidad tomó con tranquilidad las polémicas declaraciones de Carmen Salinas, quien 'estalló' en contra de la actriz debido a los controversiales comentarios que ha hecho sobre la contingencia sanitaria, los cuales han dado paso a que se piense que ella niega la existencia del Covid-19.

Hace unos días, Salinas manifestó su descontento con Navidad por su negativa a creer en el coronavirus.

Hay cada pen… tonto y tonta que no cree que existe coronavirus. ¡Claro que existe!... Me dio mucho coraje porque no puedo creer el nivel de ignorancia", expuso entonces, además de decir que la actriz era una de esas personas "que te desquician".