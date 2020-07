Tras su regreso a Televisa, Adame teme que su ex lo mate: "Me envenenará con raticidia"

Ciudad de México.- Alfredo Adame sigue lanzando malos comentarios en contra de su exesposa Mary Paz Banquells, y luego de confesar que dejó de trabajar para no darle una pensión, ahora aseguró que no probaría sus postres por temor a morir envenenado.

Luego de que se revelara que volvería a la actuación tras serle levantado el veto en Televisa para el programa cómico Relatos Macabrones, encabezado por Freddy y Germán Ortega, el conductor y actor hizo fuertes declaraciones de su ex.

Durante su encuentro con la prensa, Adame fue cuestionado por la posibilidad de consumir uno de los productos que vende la madre sus hijos, a lo cual contestó:

Lee también: Más despidos en TV Azteca: Alatorre quedaría en la calle tras 20 años al frente de 'Hechos'

No, me envenenan hermano, para qué quieres que vaya, me envenenan, quieres que me den una rosca de naranja o de cajeta, no, me envenenan".