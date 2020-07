Tras volver a Televisa, Mariana Seoane da impactante noticia: "Voy a terapia"

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días causara furor al aparecer como invitada en el programa Hoy, la querida cantante Mariana Seoane se sinceró frente a las cámaras y confesó que pasa por un difícil momento en su vida.

Luego de que confirmara su relación con en entrevista para De Primera Mano, ahora la intérprete de Me equivoqué volvió a hablar del tema frente a los micrófonos de varios medios.

Mariana puntualizó que aunque pareciera que no le duele este rompimiento, en realidad sí ha tenido su duelo y detalló que hasta ha estado tomando terapia para sanar la ruptura.

Yo no he dicho que no he llorado, que me he sentido muy mal, de hecho es la primera vez que estoy tomando terapia en mi vida desde hace un mes... me ha servido mucho", dijo Seoane.