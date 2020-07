Vanessa Claudio dice unirse al club de Carolina Sandoval al revelar que usará faja

Miami, Florida.- Desde ya hace un par de semanas, Vanessa Claudio, la presentadora en el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, anunció a través de sus redes sociales, que estaría construyéndose un cuerpo ideal para el verano.

Para esto, se ha sometido a una serie de tratamientos contra la celulitis y otras cosas que buscaría para mejorar y poder modelar al fin ese traje de baño que tanto anhela usar.

En esta ocasión, la joven comunicadora reveló cual sería el siguiente paso a seguir para cumplir su sueño, destacando que de ahora en adelante y por un tiempo, tendrá que usar una faja, incluso bromeó al decir que se uniría al club de Carolina Sandoval, su compañera en el show de Telemundo.

Estoy aquí para mi tratamiento de cuerpo de verano, ya saben lo de la celulitis y miren lo que me acaban de dar”, dijo Vanessa mientras mostraba la faja que le entregaron. Si una faja, luego me verán con ella, si me uní al club de Carolina Sandoval", dijo la puertorriqueña.