Victoria Ruffo habría arruinado relación amorosa de Eugenio Derbez por celos

Ciudad de México.- Recientemente un periodista de Suelta la Sopa ha revivido la polémica acusación de que Victoria Ruffo fue la tercera en discordia en la relación de Eugenio Derbez y Silvana Prince, la madre de Vadhir Derbez, cuestionando a José Eduardo Derbez si sabía algo al respecto.

Como se sabe, hace un mes que Silvana dijo que Eugenio "resbaló" y tuvo un amorío con Ruffo mientras estaba con ella, situación que asegura ya ha sido perdonada pues le tiene mucho cariño pese a todo lo malo.

Cuál va siendo mi sorpresa que hago la llamada, invito a media gente para lo de la prensa y una de ellas pues era la mamá de tu hermano. Esa noche yo no fui, no estuve, pero creo que esa noche fue donde resbaló tu señor padre, yo no lo creía, hasta que me di cuenta, en ese momento le dije: '¿Sabes qué papi? Bye', porque estaba en mi departamento", dijo Silvana a Vadhir hace un mes.

Tras ese momento la confesión fue puesta en el olvido y se siguió enfocando en otras polémicas de la familia, la cual se ha visto envuelta en varias al estar revelando varios secretos de su pasado, dejando a sus fans boquiabiertos.

Ahora el medio antes mencionado a señalado que se le cuestionó recientemente a José Eduardo si era verdad que su madre había tenido algo que ver en esa separación, ante lo que él respondió que nunca tocó el tema con ella, pero estaba seguro que no.

De igual manera señaló que no iba a meterse en ello pues era tema del pasado y algo que no es de su interés, además de que no quería que eso pudiera afectar la relación con Vadhir.

No, o sea, no tocamos el tema realmente, pues fue algo de hace muchos años, son cosas que nada más ellos sabrán. También que a mí me vale gorro, o sea, es una de las mil cosas que me valen. Realmente no vamos a entrar en pleitos mi hermano y yo por una tontería", dijo el comediante.

Fuente: Suelta la Sopa