VIDEO: Consuelo Duval presume lo despampanante que lucía a los 17 años

Ciudad de México.- La querida Consuela Duval no deja de sorprender a sus miles de fanáticos de redes sociales, pues compartió un antiguo video donde le ve en sus primeras incursiones en la televisión.

Se trata de un episodio del programa de concurso Canta Canta donde la actriz y conductora participó cuando apenas tenía 17 años y cursaba el primer grado de preparatoria en donde también se luce con el cabello corto.

Me hizo mucho bien encontrar este video porque me hace sentir orgullosa de mí, de cómo me he superado y de cuánto he luchado por realizar mis sueños (no es presunción, lo digo con el corazón). Si tienes un sueño por favor lucha por él, no lo pongas en manos de otras personas porque te lo regresan hecho pedazos.”