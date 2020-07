¿Acabó el amor? Facundo revela que su relación se ha visto afectada por la contingencia

Ciudad de México.- En días pasados se especuló que el famoso presentador de televisión, Facundo Gómez y su novia, Delia García estarían pasando por un mal momento en su relación.

Este jueves 9 de julio, el famoso respondió en exclusiva para Ventaneando, que ambos siguen bien, pero que su noviazgo si se ha visto afectado por la contingencia actual, pues esta misma hizo que bajaran la intensidad de su romance.

El presentador del programa, Mi pareja puede, contó que no ha tenido tal cual una ruptura con Delia, pero señaló desconocer cual es la situación sentimental que tienen ahora, pues desconoce si ahora son buenos amigos o algo más.

Es que no lo sé, no sabría si llamarle que somos novios o mejores amigos, yo creo que nos seguimos viendo como mejores amigos y nos seguimos viendo muy chido, cuando cortas con alguien yo creo que es, ‘ya se acabó la relación’ y la nuestra no ha acabado, pero como que cambia de formas", mencionó.