Actor de Televisa 'estalla' contra periodista que afirma se va de 'Hoy': "No das una"

Ciudad de México.- El querido conductor, actor y comediante de Televisa, Jorge 'El Burro' Van Rankin, en pleno programa en vivo ha 'estallado' en contra del periodista de espectáculos, Álex Kaffie, por haber afirmado que se iba a ir de Hoy por odiar a su productora, Magda Rodríguez.

Van Rankin interrumpió a Andrea Legarreta mientras daba una noticia y señaló que la disculpara pero que tenía que decir que Kaffie no daba una pues no tenía buenos informantes.

Álex Kaffie no das una mi hermano, no das una, tus informantes son muy malos, es que dice que me voy, que saltó de felicidad porque me voy de Hoy", dijo 'El Burro'.

Te podría interesar: Tras sufrir un infarto, exconductora de 'Hoy' tuvo triste final en Televisa y quedó en el olvido

Jorge dijo que sí estaba muy feliz y emocionado por su proyecto, ya que es señal que sigue teniendo éxito y eso es bueno, pero que nunca ha dicho que odia a Rodríguez pues ella siempre lo ha apoyado.

Por supuesto que estoy muy emocionado de ir a hacer la quinta y sexta temporada de 40 y 20, todavía no tenemos la fecha, pero obviamente estoy muy emocionado, pero que es porque me voy de aquí porque odio a mi querida Magda, la que me dio oportunidad, ¿Cómo voy a odiar a Magda si nos llevamos increíble?", afirmó Jorge.

Te podría interesar: Pleito en Televisa: Andrea Legarreta usaría su "poder" para despedir a querido conductor de 'Hoy'

Por último le dijo que tenía unas fuentes informativas muy malas, que se consiguiera otras ya que todo eso era mentira y jamás ha dicho que se irá del show.

Jamás he dicho que me voy de Hoy para no verla y que van a cambiar de productor, ¿Quién te dijo eso Álex?, tus informantes son muy malos, solo eso te quería decir", finalizó.

Te podría interesar: ¡Pleito en Televisa! Tras problemas con Magda, conductor deja 'Hoy' ¿por proyecto en TV Azteca?

Te podría interesar: Golpe a Chapoy: Exconductora de 'Ventaneando' se reúne con Atala Sarmiento ¿en Televisa?

Fuente: Instagram @programahoy