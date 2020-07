Andrea Legarreta conquista todo 'Hoy' al llegar más bella que nunca: "Me enamoras"

View this post on Instagram

ANDREA u2728 #Yo u2b50ufe0f . . Empiezan los regalitos por mi cumple!! Gracias @mandala.joyeriamx ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0f Pide tu gargantilla personalizada y otras hermosuras a @mandala.joyeriamx u26a1ufe0f