Antes de llegar a Televisa y TV Azteca, conductor tuvo humillante empleo y se duchaba en baños públicos

Ciudad de México.- Este jueves se presentó la tercera parte de la íntima y exclusiva entrevista que brindó Mauricio Barcelata al programa Hoy y en la que el conductor confiesa los duros retos que enfrentó antes de alcanzar el éxito en su carrera.

Platicando junto a Jorge 'El Burro' Van Rankin, el famoso originario de Veracruz explicó que el soñaba con convertirse en un gran cantante y su primer trabajo fue en un grupo musical que se armó en su natal Alvarado.

Te podría interesar: ¿Traición a Televisa? Exconductora de 'Hoy' aparece en 'VLA' y da fuerte declaración

La banda que se llamaba Cometa lo obligó a salir de su pueblo y viajar a la Ciudad de México para grabar un disco, sin embargo, al poco tiempo tuvo que regresar.

Barcelata explicó que estuvo a punto de darse por vencido pero una conocida de Alvarado entró al CEA de Televisa y eso lo animó a regresarse a la Ciudad de México.

También lee: Golpe a Chapoy: Exconductora de 'Ventaneando' se reúne con Atala Sarmiento ¿en Televisa?

Mauricio comentó que trabajó en un empaque de camarón, además confesó que no tenía nada de dinero y eso lo obligó a dormir escondido en las instalaciones de Televisa y ducharse en los baños públicos.

Me vine sin un centavo... yo sí puedo decir mi casa Televisa, yo vivía aquí adentro, en un salón, yo dormí ahí tres cuatro meses y me bañaba en los baños de aquí del CEA temprano para que nadie me viera.