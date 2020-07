Beatriz Solís explota contra malos comentarios por sus tatuajes: "Dejen de ser superficiales"

Estados Unidos.- La guapa cantante, hija, hermana y esposa, Beatriz Adriana Solís decidió publicar una tierna fotografía en su cuenta de Instagram donde pretendía mostrar que, aunque su hijo ya tiene 12 años, ella aún conserva ropa de cuando el pequeño tenía ocho, pero dejó claro que a ella aún le queda perfecta.

La camisa de mi hijo cuando tenía 8 años ahora es mía”, destacó en el post.

Algo que completamente caracteriza a Beatriz Solís a sus 31 años son sus tatuajes y aunque nunca los a ocultado, sus seguidores resultaron bastante sorprendidos e inconformes por lo que decidieron externar sus malos comentarios al respecto.

"No encajan con tu personalidad", "No me gustan tus tatuajes, son demasiado y muy grandes", "Ya no te tatúes, nada que ver contigo esos tatuajes", fueron algunos de los mensajes que la hija de Marco Antonio Solís recibió.

Pero la hija de Beatriz Adriana y 'El Buki', decidió responder a estos comentarios donde dejó claro que todos y cada uno de los tatuajes que hay en su cuerpo tienen un gran significado pues Tribuna tuvo la oportunidad de hablar con ella al respecto y mencionó parte de esto.

Tengo escalas de sirena porque desde los dos años me creo sirena, también los nombres de mis hermanas y hermanos, otros que nos hicimos mis mejores amigas y yo que son iguales”.

Beatriz Solís también destacó que tiene cuatro años de no tatuarse y antes de ese llevaba ocho años sin hacer uno y a pesar de ser completamente feliz con ellos confesó que hay veces en que ya no quisiera tenerlos.

No sean superficiales, tienen todo que ver conmigo”, concluyó Beatriz.

Fuente: Instagram @beatrizasolis