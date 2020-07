¿Carlos Rivera se declara gay? Famoso cantante impacta al hacer publica su homosexualidad

Ciudad de México.- Por muchos años ha negado su verdadera orientación sexual, pero ahora el famoso cantante, José Monti, exintegrante de Menudo, ha hecho pública su homosexualidad, aunque por un momento se creyó que se trataba de Carlos Rivera.

Monti que entró a Menudo gracias a Making Menudo, contó que era gay diciendo que el Ricky Martin tenían más en común que el pertenecer a la agrupación, pues también tenían las mismas preferencias sexuales y fue él quien lo animó a decirlo públicamente , pues lo mostró que la gente sí podría aceptarlo.

Finalmente confesó que desde que era pequeño le dijeron que el ser homosexual lo llevaría al infierno, por lo que le costó aceptarse como es y al crecer no quiso revelar sus verdaderas preferencias sexuales.

He tenido problemas aceptando mi sexualidad, aceptando ser parte de una comunidad, que creciendo escuchaba que si era homosexual iba al infierno y que no era digno de ser amado. Crecí con esa pena. Me ha tomado tiempo y finalmente ahora gracias a la cuarentena, ahí fue que comencé a platicar con mis fans por redes sociales públicamente sobre mi sexualidad, mi orientación y las dificultades que esto ha traído a mi vida", concluyó.