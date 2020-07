De última hora: Chiquis Rivera y Lorenzo dan positivo a coronavirus

Ciudad de México.- La talentosa y controversial Janney Marin Méndez, mejor conocida como Chiquis Rivera, causó gran revuelo y alboroto tanto en redes sociales como en el mundo del espectáculo, luego de que confirmara que ella y su aún esposo Lorenzo Méndez, dieron positivo a Covid-19.

Fue a través de un live, que la también empresaria dio la noticia de su estado de salud actual, asegurando que sus síntomas eran muy leves y que no le dolía nada, solo se sentía un poco débil y sin fuerza.

Por su parte, el intérprete a través de su cuenta oficial de Twitter informó que se había infectado de coronavirus, aunque al igual que se esposa no presentaba ningún síntoma.

De forma casi inmediata, los comentarios por parte de los seguidores de ambas personalidades quedaron totalmente divididos entre sus fieles fans que manifestaron su apoyo y buenos deseos, mientras que otros aseguraron no creer tal suceso y acusándolos de solo buscar más fama.

"Parece falso sinceramente no les creo nada, como con su falsa separación no lograron nada. Ojalá y no sea cierto porque con eso no se juega".