Erika Zaba pone un alto a las críticas y habla del misterio de su contagio

View this post on Instagram

Cuando di a conocer la noticia que dimos positivo en COVID se desataron varios comentarios, varias dudas, criu0301ticas buenas , no tan buenas y hoy quiero contestarles sus preguntas y mantenerlos actualizados porque he recibido muchas palabras de amor , remedios , toodooo ! Solo puedo agradecerles y mantenerlos al tanto de cou0301mo estamos , LOS QUIERO DARLINGS!! en mi bio y en mis historias les dejo el SWIPE up u261dud83cudffcGRACIAS!!!