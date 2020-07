Evaluna, hija de Ricardo Montaner enamora todo Instagram con revelador 'outfit' blanco

Ciudad de México.- La reconocida y talentosa joven cantante, Evaluna, causó gran revuelo y sensación en redes sociales luego de que compartiera una fotografía en la que aparece mostrando la belleza natural que la caracteriza en un encantador y revelador outfit blanco.

A post shared by Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna) on Jul 5, 2020 at 4:19pm PDT

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la bella hija de Ricardo Montaner publicó la instantánea en la que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras luce su hermoso y radiante rostro, con un increíble lago de fondo.

Hace mucho no me pongo jeans. Recuerdo la vez que viajé a Cartagena con esto mismo puesto. Un vuelo y en jeans. Ahorita lo pienso y creo que ya no me sé sentar con pantalones apretados. ¿Ustedes?", escribió la famosa en la postal.