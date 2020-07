¡Increíble! Edwin Luna muestra foto de su infancia al lado de su fallecido padre

View this post on Instagram

Feliz du00eda de las madres. Que Dios las bendiga y disfruten este du00eda al mu00e1ximo lleno de amor. #TeAmo #Madre y gracias por hacer de mi ese hombre que busca constantemente sus sueu00f1os, mi #Abuela quien al mismo tiempo de ser dulce era estricta y nos enseu00f1u00f3 muchos valores. Mi esposa @kimfloresgz que Dios nos regalo una niu00f1a tan hermosa que poco a poco aumenta el tamau00f1o de nuestro corazu00f3n y se convierte mu00e1s en una gran familia. Mi hermana @lauralunat_ quien en todo momento tambiu00e9n ha tenido el papel de madre en su mayoru00eda a distancia pero siempre al pendiente de mi. Felicidades a todas por su du00eda, y tambiu00e9n a Yuli y Erika que me han dado a dos hijos hermosos y que siempre seru00e1n una gran madre. Asu00ed las madres de mi vida.