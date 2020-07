Karen Vega, la joven oaxaqueña que se inspiró en Yalitza Aparicio para destacar en el mundo de la moda

Ciudad de México.- La modelo, Karen Vega, ha comenzado a crecer de forma exponencial en el mundo de la moda, al romper todo tipo de estereotipos que existen a sus apenas 18 años.

A post shared by Karen Vega (@karenespinosavega) on Jul 1, 2020 at 5:50pm PDT

View this post on Instagram

Cabe mencionar que la joven ya tiene cuatro años de trayectoria, al iniciar a sus apenas 14 años, siendo apoyada por la esposa de su abuelo, quien es costurera, al confeccionarle los más bellos vestidos.

Podría interesarte: Ella es la guapa hermana de Curvy, conductora de 'VLA', que es su competencia ¿en Televisa?

Siempre me han gustado las fotos, pero siempre me las había hecho informalmente. No me imaginaba que había tanta gente involucrada, no solo era el fotógrafo, había un peinador, un maquillista, aretes, varios vestidos, varias locaciones y cosas que no había vivido”, dijo.