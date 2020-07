Karol G reaparece en Instagram y enloquece a fans con su espectacular 'look'

Ciudad de México.- La guapa y querida cantante colombiana, Karol G, tras varias semanas alejada de sus redes sociales ha reaparecido en Instagram con un espectacular 'look' que ha hecho enloquecer a sus millones de seguidores.

Karol hizo su regreso a las redes sociales de una maravillosa manera, pues además de anunciar sus 9 nominaciones poso en traje de baño de dos piezas sobre una dona inflable en forma de unicornio, recibiendo miles de halagos.

Hermosa siempre", "Ya te extrañaba Karol", "Como me encantas belleza", "Tú sí eres toda una mujer", "Me fascina verte", "No te desaparezcas tanto", fueron algunos de los comentarios.