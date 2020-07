"Le sacó sangre": Adame suelta 'bomba' en 'VLA' y afirma que Mary Paz y Diego maltratan a sus hijos

Ciudad de México.- En su más reciente entrevista con Venga la Alegría, el conductor Alfredo Adame reveló que tanto su exesposa Mary Paz Banquells como su hijo Diego han maltratado a sus otros retoños por el simple hecho de expresar el cariño y amor que le tienen a él.

Además de asegurar que Diego ya no llevaría su apellido porque "no es digno", el controversial actor afirmó sus otros hijos le han confesado los maltratos de los que son víctimas y hasta culpó a su excuñada Rocio Banquells.

Diego y la mamá les pegan a Alejandro y Sebastián, ayer me estuvo contando todo lo que le hizo, las groserías que le hizo la bruja esta de Rocio Banquells, porque no apoyó a la mamá, porque Sebastián le dijo ‘yo no apoyo a nadie, mi papá es mi papá y lo amo y lo adoro, y mi mamá es mi mamá y la amo y la adoro’", explicó.