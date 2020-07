¿Luto en Televisa o TV Azteca? Primer actor fallece a los 70 años tras trágico accidente

View this post on Instagram

DE MARACAIBO PARA TODA VENEZUELA ud83cuddfbud83cuddea. . Muere a los 70 anu0303os el icono del entretenimiento venezolano: Daniel Alvarado ud83cudfa5 De #Maracaibo para toda #Venezuela, Denis Daniel Alvarado Morillo naciou0301 en el sector la Fusta en 1949, con inclinaciou0301n a la muu0301sica tradicional, su primer acercamiento al entretenimiento fueron las agrupaciones de gaita Tropicales del Eu0301xito y Cardenales. . Con su voz se popularizaron temas emblema de la identidad de nuestro Estado Zulia, como lo son u0026#39;Triguenu0303a hermosau0026#39;, u0026#39;El vaporu0026#39; o el icou0301nico u0026#39;Negrito Fullerou0026#39;, que se convirtiou0301 en una suerte de nickname toda su carrera ud83cudfa4 . Daniel llegou0301 a la televisiou0301n en 1978 y desde entonces participou0301 en decenas de telenovelas, primero como galau0301n y luego como primer actor. En mi mente me quedou0301 grabada la dupla con Mimi Lazo en u0026#39;Guerra de mujeresu0026#39; con su papel de u0026#39;El Junioru0026#39;. Su uu0301ltima participaciou0301n fue en 2014 en u0026#39;Virgen de la calleu0026#39;, transmitida por Televen ud83cudfa5 . La muerte inesperada de Daniel Alvarado sigue cerrando ese ciclo de oro de primeros actores de Venezuela. Estuvo casado en tres ocasiones y le sobreviven cinco de sus seis hijos. Por siempre nuestro zuliano rajaou0026#39; un talento irrepetible ud83dudc4fud83cudffc #DanielAlvarado agradecimiento: texto y foto; #repost @hectorpalmar