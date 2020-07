Martha Higareda deslumbra con sus movimientos en reto viral para TikTok

View this post on Instagram

En tiempos como los que estamos viviendo, todos debemos tocarnos el corazu00f3n. Aquu00ed es donde debemos preguntarnos u00bfcu00f3mo puedo ayudar? Tenemos que dejar de pensar en el u201cyou201d para pensar mu00e1s en el u201cnosotrosu201d u00bfHay en tu comunidad, en tu cuadra o en tu edificio, alguna gente mayor que necesita de tu ayuda? los ju00f3venes podemos voluntariamente organizarnos para ir al su00faper por ellos, que nos den su lista de compras para que ellos no se expongan. Y despuu00e9s de eso, resguardarnos en nuestras casas por lo menos 14 du00edas. Seamos responsables. En tu casa, ayuda a tu mamu00e1 a limpiar, juntos preparen la comida, juguemos juegos de mesa, haz face time con tus amigos, hagamos yoga, meditemos, encontremos un libro Inspiracion al para leer en familia. Agradezcamos por nuestra salud y pidamos por las personas que no tienen salud. #somosfamilia #somosuno #corona In the times we are living in, we must all touch our hearts. This is where we should ask ourselves, how can I help? We have to stop thinking about the u0026#34;Meu201d to think more about the u0026#34;weu0026#34; There are in your community, in your block or in your building, older people who need your help, young people could volunteer to go to the supermarket for them, ask them for their shopping list so they donu0026#39;t expose themselves. And after that, take shelter in your home for at least 14 days. Letu0026#39;s be responsible. At home, help your mom clean up, together prepare food, letu0026#39;s play board games, do yoga, meditate, find an Inspirational book to read as a family. Letu0026#39;s thank for our health and pray for people who are not healthy. Letu2019s send good energy to our doctors. Letu2019s be united... letu2019s choose kindness.